- In cadrul acestui program, sunt alocati 150 de milioane de euro in fiecare an scolar pentru fructe si legume si 100 de milioane de euro pentru produse lactate, se arata intr-un comunicat al Comisiei Europene. Programul are ca scop promovarea unei alimentatii sanatoase si sa incurajeze copiii sa manance…

- Aproape 6 din 10 angajați romani admit ca fac cumparaturi online in timpul orelor de program cel puțin odata pe luna, iar cei mai mulți (52%) spun ca aloca, in medie, 30 de minute pentru fiecare sesiune de cumparaturi, arata un sondaj desfașurat de BestJobs. Exista insa și angajați care iau o pauza…

- Autoritatile locale din comuna botosaneana Hiliseu Horia au dat startul unui program cu fonduri europene prin intermediul caruia 90 de copii nevoiasi si cu probleme in familie vor fi ajutati sa continue scoala. Zilnic vor fi ajutati la teme, vor primi mancare si vor fi lasati sa se joace sau consoliati…

- Smiley iși ia vacanța abia in ianuarie. Asta, deși recunoaște ca joburile cu care jongleaza constant – proiecte muzicale, emisiunile de la PRO TV (“Vocea Romaniei”, “Romanii au talent” ), dar și la conducerea unui business – il epuizeaza uneori. In ciuda faptului ca a gasit modalitatea de a-și imparți…

- Filmarile pentru noul sezon „Temptation Island – Insula Iubirii”, show ce va avea premiera pe 3 septembrie, de la ora 20.00, la Antena 1, sunt o provocare pentru Radu Valcan și intreaga echipa, astfel ca, in puțin timp liber, prezentatorul emisiunii incearca sa descopere mici bijuterii locale. „Programul…

- Fostul mare atlet jamaican Usain Bolt, care viseaza sa devina fotbalist profesionist, va fi testat "pe o perioada nedeterminata" de Central Coast Mariners, a anuntat miercuri acest club australian, scrie AFP. "Programul sau de antrenament e astfel structurat pentru a vedea daca el poate…

- Asociatia Niciodata Singur - Prietenii Varstnicilor si Clinica de neurologie Neuroaxis vor lansa sambata un program de preventie gratuit, destinat batranilor singuri, dar si voluntarilor care lucreaza cu persoanele de varsta a III-a. Programul este menit sa atraga atentia asupra bolilor din sfera neurologica…

- Doua eleve de clasa a VIII-a, din Bordești, a caror medie este de 10, au fost premiate de artistul Aurel Moldoveanu, originar din comuna. Este deja o tradiție ca an de an, artistul sa vina la sfarșit de an școlar sa premieze cel mai bun elev, cat și de Craciun, cand aduce daruri pentru…