Începe. Amenzi uriașe pentru cei care refuză vaccinarea anti-Covid-19 Guvernul din Austria intenționeaza sa amendeze in fiecare luna persoanele cu varsta de 14 ani și peste daca refuza vaccinarea obligatorie impotriva Covid-19. Guvernul austriac condus de conservatori a anunțat detalii despre planul sau privind vaccinarea obligatorie, afirmand ca se va aplica tuturor persoanelor cu varsta de 14 ani și peste. 3.600 de euro amenda […] The post Incepe. Amenzi uriașe pentru cei care refuza vaccinarea anti-Covid-19 first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

