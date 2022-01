Stiri pe aceeasi tema

- China, Rusia si Iranul vor incepe vineri exercitii navale comune, a declarat un oficial pentru relatiile publice ale armatei iraniene agentiei ISNA, preluata joi de Reuters. Manevrele denumite "2022 Marine Security Belt" vor se vor desfasura in nordul Oceanului Indian. Este al treilea exercitiu de…

- Marina militara rusa va efectua o serie de exerciții militare în aceasta luna și luna viitoare în Marea Mediterana și în Marea Ohotsk și în nord-estul Oceanului Atlantic, precum și în Oceanul Pacific, au anunțat joi agențiile de presa RIA și Interfax, preluate de Reuters.De…

- Marina militara rusa va efectua o serie de exerciții militare in aceasta luna și luna viitoare in Marea Mediterana și in Marea Ohotsk și in nord-estul Oceanului Atlantic, precum și in Oceanul Pacific, au anunțat joi agențiile de presa RIA și Interfax, preluate de Reuters. De asemenea, un submarin rusesc…

- Presedintele rus Vladimir Putin îl va primi miercuri la Moscova pe omologul sau iranian Ebrahim Raisi, pentru discutii inclusiv asupra programului nuclear iranian, relateaza TASS și Agerpres.„O atentie aparte va fi acordata punerii în aplicare a Planului Comun si Cuprinzator…

- Un atac cibernetic masiv care i-a avertizat pe ucraineni „sa se teama și sa se aștepte la ce este mai rau” a lovit site-urile guvernamentale. Au blocat unele site-uri și au determinat Kievul sa deschida o investigație, scrie Reuters. Purtatorul de cuvant al Ministerului de Externe al Ucrainei a declarat…

- Președintele Rusiei a transmis acest mesaj in alocuțiunea tradiționala de la final de an, care are loc la o zi dupa o convorbire telefonica cu omologul sau american, Joe Biden, in contextul tensiunilor din estul Ucrainei, relateaza AFP, potrivit Agerpres . ”Am aparat in mod ferm si constant interesele…

- Presedintele rus Vladimir Putin a numit marti extinderea infrastructurii militare a NATO in Ucraina drept „o linie rosie” pe care el spera sa nu fie depasita, exprimandu-si in acelasi timp ingrijorarea cu privire la exercitiile militare care au loc langa granitele Rusiei, informeaza Reuters, transmite…

- Presedintele rus Vladimir Putin a numit marti extinderea infrastructurii militare a NATO în Ucraina drept „o linie rosie” pe care el spera sa nu fie depasita, exprimându-si în acelasi timp îngrijorarea cu privire la exercitiile militare care au loc lânga granitele…