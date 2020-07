Începe admiterea la liceu. Paşii pe care trebuie să-i urmeze elevii Peste 4.400 de absolvenți de clasa a VIII-a din județul Brașov au participat la Evaluarea Naționala, dintre care peste 3.400 au obținut medii peste 5.00, iar de astazi și pana in 8 iulie se desfasoara etapa de completare a fiselor cu optiuni pentru admiterea in liceu. Conform MEC, in perioada 2 – 8 iulie, absolvenții clasei a VIII-a și parinții acestora, asistați de diriginții claselor a VIII-a, vor completa opțiunile in fișele de inscriere la unitatea de invațamant sau prin formular transmis electronic. Absolvenții care vor sa participe la admitere intr-un alt județ Absolventii care doresc sa… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

