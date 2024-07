Începe admiterea la liceu. Când și cum se completează opțiunile și când are loc repartizarea computerizată Ministerul Educației, anunț important in contextul in care incepe procedura de admitere in liceu. Dupa ce au trecut cu bine de Evaluarea Naționala 2024 și au aflat ce note au obținut la examenul de la finalul clasei a VIII-a, pentru mulți elevi incep acum emoțiile inscrierii la unul dintre liceele dorite, pentru a-și continua studiile. […] The post Incepe admiterea la liceu. Cand și cum se completeaza opțiunile și cand are loc repartizarea computerizata first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

