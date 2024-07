Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Nationala Fitosanitara (ANF) va verifica pepenele romanesc, incepand de luni, 8 iulie, in cadrul unor actiuni de control pentru determinarea reziduurilor de pesticide la legumele si fructele proaspete de sezon, in vederea respectarii prevederilor legale in domeniu, a anuntat, duminica, Ministerul…

- Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale intreprinde toate masurile necesare prin care sa asigure aprovizionarea populatiei cu o gama larga de legume si fructe de sezon, care sa corespunda din punct de vedere al calitatii si conformitatii cu standardele de comercializare, cat si din punct de vedere…

- Platile efectuate prin Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) pentru anul de cerere 2023 au depasit 97,13 milioane lei (19,53 milioane euro) in perioada 12 – 14 iunie, a anuntat vineri Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR). Astfel, suma de 94,72 milioane lei (19,04…

- 2,29 miliarde euro au intrat in conturile fermierilor romani de la inceputul acestui an și pana in prezent, bani europeni rambursați de catre Comisia Europeana pentru finanțarea masurilor de sprijin derulate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale. ”Folosim integral fondurile europene disponibile…

- Autoritatea Naționala Fitosanitara (ANF) va supraveghea cu o atenție sporita legumele și fructele din producția autohtona, a anunțat MADR. Vor fi trimise la laborator probe, pentru a se verifica daca produsele nu conțin reziduuri de pesticide au alte substanțe dincolo de limitele maxime admise. Ministerul…

- Anunțata de ceva vreme de guvernanți, reorganizarea la Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale (MADR) intra in linie dreapta. Astfel, urmeaza sa se desființeze opt instituții de la nivel central și 67 de instituții la nivel teritorial, ceea ce inseamna o reducere de 218 de posturi de conducere.…

- Ieri, mai mulți fermieri au organizat proteste spontane la poarta unor baterii de rachete antigrindina din județele Prahova, Buzau, Vrancea, Iași și Suceava. Ei susțin ca rachetele polueaza apa, aerul și solul și alunga ploile. Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale a raspuns astazi fermierilor…