- Absolvenții clasei a VIII-a susțin miercuri, 21 iunie, proba la matematica a Evaluarii Naționale 2023. Este cea de-a doua proba a examenului de la finalul gimnaziului.Ca și pana acum, Minsterul Educației a publicat pe portalul subiecte.edu.ro modele de subiecte cu ajutorul carora elevii se pot pregati…

- EXAMEN… Elevii de clasa a VIII-a au susținut astazi prima proba la Evaluarea Naționala, cea la Limba și literatura romana. Aceștia au avut de rezolvat mai multe cerințe pe baza a doua texte suport: „Limir-Imparat” de Ioan Slavici și „Deșertul pentru totdeauna” de Octavian Paler. Spre exemplu, una dintre…

- Astazi incepe Evaluarea Natioanala. Aproape 162.000 de absolvenți ai clasei a VIII-a ar trebui sa sustina examenul. Insa, dintre cei care au terminat clasa a VIII-a, peste 15.500 nu figureaza printre cei inscriși la examenul. Ministerul Educației nu a precizat care sunt motivele. Astazi va avea loc…

- 2625 de elevi din Bistrița-Nasaud s-au inscris la examenul de Evaluare Naționala, potrivit Inspectoratului Școlar Bistrița-Nasaud. Examenul de Evaluarea Naționala a inceput in aceasta dimineața, la ora 9. In 21 iunie 2023 se desfașoara proba scrisa la Matematica. In 22 iunie – proba la Limba și literatura…

- La nivelul judetului Iasi, 7.183 de absolventi de clasa a VIII-a s-au inscris la probele Evaluarii Nationale, dintre care 3.536 sunt din mediul rural, iar 3.647 sunt din mediul urban. Prima proba va fi la Limba si literatura romana si va avea loc astazi, 19 iunie, iar cea de-a doua proba, la Matematica,…

- EMOȚII… Elevii de clasa a VIII-a vor susține luni, 19 iunie, prima proba a Evaluarii Naționale, cea la Limba și literatura romana. A doua proba, cea la Matematica, va fi susținuta miercuri, 21 iunie. In județul Vaslui, sunt inscriși, potrivit datelor furnizate de Inspectoratul Școlar Județean, 3.623…

- Elevii care au finalizat clasa a VIII-a vor susține luni, 19 iunie, proba la Limba și literatura romana, iar miercuri, 21 iunie, proba scrisa la Matematica. Accesul candidatilor in sali este permis incepand de la ora 8.00, pana la ora 8.30, conform ghidului publicat de Ministerul Educației. La probele…