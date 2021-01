Stiri pe aceeasi tema

- Cetatenii romani inclusi in etapa a doua a campaniei de vaccinare anti-COVID-19, anume persoanele cu varsta peste 65 de ani, cele aflate in evidenta cu boli cronice si angajatii „care desfasoara activitati in domenii-cheie, esentiale”, se vor putea programa pentru vaccinare incepand de astazi, 15 ianuarie,…

- Presedintele Klaus Iohannis se va imuniza anti-COVID, vineri, la ora 10,00, la Centrul de vaccinare din cadrul Spitalului Universitar de Urgenta Militar Central "Dr. Carol Davila", potrivit Administratiei Prezidentiale.Marti, seful statului a anuntat ca se va vaccina anti-COVID, public, pentru a marca…

- Presedintele Klaus Iohannis urmeaza sa se vaccineze public, in cursul acestei zile, in cadrul celei de-a doua etape a campaniei de vaccinare anti-Covid-19, anunța agerpres . Președintele Iohannis a anunțat acest lucru marți, intr-o conferința de presa ținuta la Palatul Cotroceni. „Nu am dorit nici eu,…

- Președintele Klaus Iohannis va fi vaccinat impotriva coronavirusului astazi, la ora 10:00, in a doua etapa a campaniei de vaccinare din Romania, in care este inclusa populatia cu grad ridicat de risc.A doua etapa de imunizare din Romania, in care este inclusa populatia la risc, reprezentata de adultii…

- A doua etapa de vaccinare impotriva coronavirusului incepe pe 15 ianuarie in București, data de la care incep sa se faca programarile, a anunțat Prefectura Capitalei. Vaccinarea propriu-zisa in a doua etapa a campaniei incepe pe 18 ianuarie 2021.

- Vaccinarea șefului statului nu se va face public, potrivit Realitatea PLUS.A doua etapa de vaccinare impotriva COVID-19 incepe la sfarșitul acestei saptamani, vineri, 15 ianuarie.Tot in a doua etapa vor mai fi vaccinați și membrii Guvernunlui, potrivit Realitatea PLUSReamintim ca președintele Klaus…

- Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, medicul Valeriu Gheorghita, a anuntat ca incepand cu 15 ianuarie incepe etapa a doua de vaccinare, care se adreseaza persoanelor peste 60 de ani sau cu boli cronice si celor care deservesc activitati esentiale. The post Incepe a doua etapa de vaccinare…

- Aproximativ 60 de cadre medicale se vor vaccina impotriva COVID-19, duminica, la Spitalul Clinic de Boli Infectioase (SCBI) Constanta, a declarat coordonatorul actiunii ce se deruleaza la centrul de vaccinare...