Începe a 30-a ediție a Festivalului Național de Teatru! FNT Altfel Anul acesta, Festivalul Național de Teatru, unul dintre cele mai prestigioase evenimente culturale din Romania, se va desfașura exclusiv online, așa cum anunța, intr-un comunicat de presa, directorii și selecționerii festivalului. In aceasta perioada a anului, oferta culturala de evenimente dedicate artei teatrale era atat de bogata, incat abia daca... The post Incepe a 30-a ediție a Festivalului Național de Teatru! FNT Altfel appeared first on Tabu . Citeste articolul mai departe pe tabu.ro…

