Începând din acestă seară vremea se schimbă radical. Un val de aer polar intră în țara noastră Vremea va intra intr-un proces de racire semnificativa duminica, in vestul si nordul teritoriului, iar luni si in rest, anunta meteorologii, care precizeaza ca aria ploilor va fi in extindere. Mai multe regiuni se vor afla sub avertizare cod galben de vant incepand de duminica, de la ora 18.00 si pana luni, la pranz. Pentru intervalul 15 octombrie, ora 12 – 16 octombrie, ora 16, ANM anunta ploi moderate cantitativ, intensificari ale vantului, racire semnificativa si precipitatii mixte in zona montana inalta. „Vremea va intra intr-un proces de racire semnificativa, duminica in… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

