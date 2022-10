Începând din această noapte, Republica Moldova importă energie electrică din România Republica Moldova va putea sa importe energie electrica din Romania din aceasta noapte. Este vorba despre 100 de Megawati pe ora, reprezentand o treime din necesarul țarii, anunța RADOR. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro va prezinta stirile din spatele stirilor. DATE DE AUDIENTA ARTICOLE RECENTE Incepand din… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro DATE DE AUDIENTA ARTICOLE RECENTE Incepand din…

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, mulțumește Romaniei pentru furnizarea de electricitate. „Romania ne ajuta din nou - de maine, vom cumpara electricitate de peste Prut. Mulțumim, Romania! Apreciem acest ajutor prompt și generos, intr-un moment de mare incercare pentru noi”, afirma ea.…

- Romania ajuta Republica Moldova intr-un moment de grea incercare pentru moldoveni. Astfel, vom putea cumpara energie electrica din Romania la un preț de 450 RON/MWh (aproximativ 90 EUR/MWh) datorita modificarilor in legislație facute astazi de Guvernul Romaniei in urma discuțiilor cu Guvernul Republicii…

- Un om de afaceri din Italia, Marsala, a ajuns direct in spital dupa ce a primit o factura uriașa la energie electrica. Daca vedetele din Romania s-au dezlanțuit pentru cateva mii de lei, afaceristul italian a primit o factura de 83.000 de euro! Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Guvernul ceh a convenit luni sa limiteze prețurile la energie electrica și gaze pentru a proteja gospodariile de creșterea prețurilor pe piețe, a declarat premierul Petr Fiala. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Jurnalista Denise Rifai spune ca nu va face nicio economie la energie sau gaze. Rifai e convinsa ca Romania nu se va confrunta cu o penurie și ca la mijloc e vorba de multa gargara electorala. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Prim-ministrul Moldovei, Natalia Gavrilița, s-a intalnit, astazi, la București, cu omologul sau roman, Nicolae Ionel Ciuca. Oficialii au reconfirmat intenția de a avansa in implementarea proiectelor comune și realizarea agendei bilaterale consistente dintre cele doua țari, menționand intensitatea…

- Daca din 1 octombrie, Gazprom ar sista livrarile de gaz catre Republica Moldova, am putea primi gaz din Romania. Totuși, regiunea transnistreana va fi alimentata cu gaz doar daca va plati pentru el. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Romania a exportat, in primele cinci luni ale acestui an, energie electrica in valoare de 450 milioane euro, cu 182,4% mai mult comparativ cu perioada similara din 2021, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…