Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a dus aproximativ 700.000 de copii din zonele de conflict din Ucraina pe teritoriul rusesc, a declarat, duminica seara, Grigori Karasin, seful comitetului international din cadrul Consiliului Federatiei, camera superioara a parlamentului rus, relateaza Reuters. „In ultimii ani, 700.000 de copii…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat vineri, ca in sedinta de Guvern va fi onorata promisiunea facuta sistemului sanitar, prin cresteri de venit pentru toate categoriile de angajati din Sanatate si Asistenta Sociala, la salariul de baza maxim prevazut in lege. ”Onoram promisiunea facuta sistemului sanitar.…

- Angajatii din sistemul penitenciar anunta ca vor intra la lucru, marți, purtand banderole albe pe brat, iar miercuri ”vor refuza sa intre la programul de lucru timp de 2-4 ore”, deoarece s-au saturat sa ”mai fie bataia de joc a lui Marcel Ciolacu si a lui Nicolae Ciuca”. ”Marti, 30.05.2023, politistii…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 131/2021 privind modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru prorogarea unor termene, potrivit careia institutiile publice acorda angajatilor, anual, vouchere de vacanta…

- Instituțiile culturale iși deschid larg porțile pentru cel mai așteptat eveniment al anului: Noaptea Muzeelor. Sambata, 13 mai, vizitatorii sunt așteptați in cadrul celei de-a XIX-a ediție la expoziții, tururi gratuite, recitaluri muzicale sau proiecții de lumini. „Aprecierea de care se bucura Noaptea…

- Aproximativ 27 de persoane, majoritatea copii, au fost ranite joi dupa ce o pasarela pietonala s-a prabușit in orașul finlandez Espoo, chiar in afara capitalei țarii, a declarat un purtator de cuvant al serviciului regional de salvare Helsinki, potrivit Reuters. Mulți dintre raniți faceau parte dintr-un…

- Poluarea aerului provoaca moartea prematura a cel putin 1.200 de copii si adolescenti in fiecare an in Europa, potrivit unui raport al Agentiei Europene de Mediu (AEM) publicat luni, chiar daca tendinta este una de imbunatatire, transmite AFP. La fel ca pentru adulti, aceasta poluare reprezinta principalul…

- Profesorii și angajații din invațamant vor beneficia de vouchere de vacanța și in urmatorii 4 ani. Potrivit unui nou proiect de ordin de ministru, profesorii și angajații din invațamant vor primi vouchere de vacanța inca cel puțin patru ani. Suma propusa pentru a fi primita sub forma de vouchere de…