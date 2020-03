Stiri pe aceeasi tema

- Incepand din 23 martie 2020, Iulius Mall Cluj iși suspenda temporar activitatea. Este o masura de protecție și responsabilitate, susținuta prin emiterea Ordonanței Militare nr. 2 din 21 martie 2020. In

- ORDONANȚA MILITARA nr. 2 din 21.03.2020 privind masuri de prevenire a raspandire a COVID-19 Ministrul Afacerilor Interne emite urmatoarea Ordonanța militara Art.1. – (1) Se suspenda temporar activitatea in cabinetele de medicina dentara. (2) Prin excepție, sunt permise intervențiile stomatologice de…

- Fabrica Pirelli Slatina isi suspenda temporar activitatea, in perioada 23 - 31 martie, in contextul pandemiei de coronavirus, dar si din cauza incetinirii solicitarii produselor pe piata auto, a anuntat compania intr-un comunicat remis presei.Reprezentantii companiei au mai informat ca reluarea…

- În contextul msurilor de prevenire a rspândirii COVID19 Distrigaz Sud Reele suspend temporar începând cu data de 16 martie activitatea din centrele de relaii cu clienii din toate judeele în care are operaiuni.Clienii Distrigaz Sud Reele persoane fizice juridice sau mandatari...

- Engie Romania a anuntat, duminica, decizia de a suspenda temporar, incepand cu 16 martie, activitatea din centrele de relatii cu clientii din toate judetele in care are operatiuni.Clientii au posibilitatea de a realiza diverse tipuri de operatiuni online, prin intermediul site-ului engie.ro si al aplicatiei…

- ENGIE Romania a luat decizia de a suspenda temporar, incepand cu data de 16 martie, activitatea din centrele de relatii cu clientii din toate judetele in care are operatiuni, in contextul masurilor de prevenire a raspandirii COVID-19 si in conformitate cu deciziile autoritatilor.Conform unui…

Universitatea „Babes-Bolyai" din Cluj-Napoca suspenda cursurile in perioada 11 – 22 martie, ca masura de preventie in cazul epidemiei cu coronavirus.

Studenții și cadrele didactice ale Universitații de Medicina și Farmacie (UMF) „Iuliu Hațieganu" din Cluj-Napoca au fost anunțați ca in perioada 3 – 15 martie 2020, conducerea instituției a decis...