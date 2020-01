Începând de vineri, STB SA distribuie călătorilor măști medicale STB SA incepe, de vineri, 31 ianuarie 2020, sa distribuie maști medicale catre calatori, pentru a diminua efectele raspandirii virusului gripal in mijloacele de transport in comun din București. Pana in prezent, 2.332 de cazuri de gripa sezoniera au fost confirmate la cabinetele de medicina școlara din instituțiile de invațamant de stat din Capitala, cabinete ce fac parte din rețeaua coordonata prin Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București. La acest numar se adauga elevii din invațamantul privat și pacienții care au mers la medicii de familie, date care nu sunt raportate catre… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

