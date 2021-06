Începând de miercuri, orice persoană de peste 18 ani, din Grecia, se poate vaccina anti-COVID-19 Incepand de miercuri, toti adultii cu varste de peste 18 ani din Grecia se pot vaccina impotriva maladiei COVID-19 dupa ce autoritatile de la Atena au renuntat la sistemul de prioritizare a rezervarilor in functie de grupe de varsta, a anuntat luni seara comitetul de vaccinare din aceasta tara, potrivit DPA. In plus, utilizarea vaccinului AstraZeneca a fost din nou restrictionata: pe viitor, acest ser anti-COVID-19 va fi administrat doar persoanelor de peste 60 de ani, potrivit agerpres.ro. Autoritatile elene si-au argumentat decizia prin numarul mic de cazuri de coronavirus inregistrate… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

