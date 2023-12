Stiri pe aceeasi tema

- Incepand de miercuri, 27.12.2023, accesul din/in DJ 602 in/din autostrada A1, situat la km.19+200 pe sensul de deplasare București – Pitești, va fi inchis pentru a permite desfașurarealucrarilor de construire a nodului rutier, care va asigura conexiunea autostrazii A1 cuAutostrada de Centura a Municipiului…

- Accesul din și in DJ 602 in și din autostrada A1se inchide, incepand de miercuri, 27 decembrie, pe sensul București - Pitești, pentru a permite desfașurarea lucrarilor de construire a nodului rutier, care va asigura conexiunea autostrazii A1 cu Autostrada de Centura a Capitalei A0.CNAIR a transmis,…

- Un barbat de 36 de ani din județul Iași a fost prins pe Autostrada A1, București-Pitești, pe sensul de deplasare spre Pitești, in timp ce conducea cu viteza de 214 km/h, cu 94 de km/h peste limita legala. El a fost amendat cu 2.900 de lei, iar permisul i-a fost reținut.„In ziua 18 decembrie a.c.,…

- Atenție șoferi! In perioada 19.12.2023 – 21.12.2023 se inchide circulația pe pasajul situat pe autostrada A2, București – Constanța, intre km 10 + 400 și km 10+750, pe ambele sensuri de circulație, in vederea realizarii lucrarilor de corecție a racordarii verticale intre rampa și breteaua laterala pe…

- Atenție șoferi! Restricții de circulatie pe Autostrada A2 București – Constanța, D.R.D.P. Constanța informeaza participanții la trafic ca, in vederea executarii lucrarilor pentru traversarea conductorilor electrici peste Autostrada A2 – „Racordare LEA 400 kV Isaccea – Varna și LEA 400 kV Isaccea – Dobruja…

- 2 ofertanți, interesați de contractul „Drum de legatura Autostrada A1 Arad – Timișoara - DN 69” – Rest de Executat. Luni, 4.12.2023, la DRDP Timișoara, a avut loc depunerea ofertelor pentru procedura de atribuire a contractului de Proiectare și Execuție a...

- ATENTIE! Restricții temporare de circulație pe strada „Calea București”, inclusiv in sensul giratoriu din intersecția cu strada „Petru Cercel” The post ATENTIE! Restricții temporare de circulație pe strada „Calea București”, inclusiv in sensul giratoriu din intersecția cu strada „Petru Cercel” first…

- Șoferii care circula pe Autostrada A3 pe direcția Turda – Gilau, trebuie sa fie atenți la km 24 unde se efectueaza lucrari de reparații. Circulația este restricționata pe banda II, cu viteza redusa, intre 5 Octombrie și 12 Octombrie. “⚠Va rugam sa circulați cu atenție in zona lucrarilor și sa respectați…