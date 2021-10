Începând de mâine, 8 octombrie 2021, orașul CÂMPENI intră în SCENARIUL ROȘU de combatere a pandemiei de COVID-19 CJSU Alba a stabilit in ședința de astazi ca orașul CAMPENI sa intre de maine, 8 octombrie 2021, ora 00.00, in scenariul ROȘU de combatere a pandemiei de COVID-19, dupa ce incidența cazurilor de COVID-19 a trecut de 3.00 la mia de locuitori. Click aici pentru a vedea masurile care se iau, in funcție de incidența cazurilor de COVID-19, in localitați. Avand in vedere rata de incidența cumulata la 14 zile a cazurilor de COVID–19 la nivelul tuturor unitaților administrativ–teritoriale din județul Alba, la data de 07.10.2021, transmisa Comitetului Județean pentru Situații de Urgența Alba de catre Direcția… Citeste articolul mai departe pe campeniinfo.ro…

Sursa articol si foto: campeniinfo.ro

