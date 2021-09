Comitetul Județean pentru Situații de Urgența, convocat de subprefectul Ovidiu Virgil Draganescu, a stabilit noi masuri suplimentare pentru prevenirea raspandirii coronavirusului. Astfel, pe intreg teritoriul județului Timiș, „pentru prevenirea raspandirii infectiilor cu virusul SARS-CoV-2, este obligatorie purtarea mastii de protectie, astfel incat sa acopere gura si nasul, pe o raza de 50 de metri in […] Articolul Incepand de luni, masca de protecție este obligatorie pe o raza de 50 de metri in jurul școlilor, in Timiș a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .