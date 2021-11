E oficial! Incepand de luni, elevii se vor intoarce fizic la scoala. Anunțul a fost facut cu puțin timp in urma, chiar de catre Klaus Iohannis, președintele Romaniei. Mai mult decat atat, va fi introdusa o noua condiție, in contextul actual al pandemiei de coronavirus. Iata ce a declarat in acest sens Klaus Iohannis, președintele Romaniei!