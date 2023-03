Marcel Bolos a precizat ca 347.000 de beneficiari sunt in situatia in care primesc, incepand de luni, cardul de energie. „Peste 20.000 de operatiuni au fost onorate pana in prezent, de plati. Peste 70 milioane lei care au fost platite catre furnizorii de energie. Asteptam sa fie emise facturile de curent si cele de gaze naturale pentru ca sa avem un val de plati mult mai mare decat cel care este in prezent. 1.740.000 de beneficiari au astazi posibilitatea de a efectua plati catre furnizorii de energie. 347.000 de beneficiari sunt in situatia in care primesc, incepand de astazi, cardul de energie,…