Stiri pe aceeasi tema

- Primarul comunei Meteș din județul Alba, Dan Cosmin Opruța, a decedat in noaptea de miercuri spre joi, dupa ce s-a infectat cu virusul SARS-COV-2. Potrivit surselor alba24.ro, acesta ar fi ajuns in urma cu cateva zile la Spitalul Județean de Urgența din Alba Iulia intr-o stare grava, fiind confirmat…

- Șeful Clinicii de Chirurgie Cardiovasculara din cadrul Institutului de Urgenta de Boli Cardiovasculare si Transplant Targu Mures, prof. univ. dr. Horațiu Suciu, a anunțat miercuri, 6 ianuarie, pe pagina sa de Facebook, ca s-a vaccinat impotriva COVID-19. "In aceasta perioada dificila in care sunt puse…

- Anul acesta, prima care a venit pe lume la Targu Mureș este Villo-Abigail, o fetița de 4 kg care s-a nascut la ora 4 și 33 de minute la Secția de Neonatologie din cadrul Spitalului de Urgența din Targu Mureș, conform radiomures.ro Al doilea bebeluș care s-a nascut este tot la SCJU Targu Mureș și […]…

- Cand crede șeful ATI Romania ca va trece valul doi al pandemiei? „Am trait ziua alegerilor cu ochii pe spitale”, a declarat medicul Șerban Bubenek, președintele Societații Romane de Anestezie Terapie Intensiva. El este fostul manager al Institutului de Urgența pentru Boli Cardiovasculare CC Iliescu…

- Prefectul județului Mureș, Mara Toganel, a convocat, in cursul acestei dimineți, o ședința la care au participat managerii spitalelor din municipiul Targu Mureș, precum și conducerile Inspectoratului pentru Situații de Urgența "Horea" al județului Mureș și Direcției de Sanatate Publica a județului Mureș.…

- Prefectul județului Mureș, Mara Toganel, a convocat, in cursul dimineții de duminica, 15 noiembrie, o ședința la care au participat managerii spitalelor din municipiul Targu Mureș, precum și conducerile Inspectoratului pentru Situații de Urgența "Horea" al județului Mureș și Direcției de Sanatate Publica…

- O ancheta jurnalistica publicata de Gazeta de Sud releva faptul ca de la debutul pandemiei de coronavirus in luna martie, in Romania s-au efectuat cu 30% mai putine transplanturi de organe decat in perioada martie-octombrie 2019 in unitatile sanitare acreditate. Conform Agenției Naționale de Transplant…

- Medicii neonatologi cer suplimentarea de echipamente medicale, cu predilecție incubatoare, in maternitați și in Secțiile de Terapie Intensiva, reorganizarea de spații speciale pentru cazurile de COVID-19 și alocarea de personal, releva datele unei consultari facute de Organizația Salvați Copiii in perioada…