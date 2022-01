Începând de azi, Vodafone, Orange și Telekom micșorează toate tarifele Vodafone, Orange și Telekom au micșorat toate tarifele de la 1 ianuarie. Vești bune pentru clienții Orange, Vodafone, dar și Telekom. Incepand cu data de 1 ianuarie, cei trei mari giganți de telefonie, Vodafone, Orange și Telekom au micșorat tarifele de roaming pentru abonați. Vodafone, Orange și Telekom au micșorat toate tarifele de la 1 ianuarie Astfel, cei care vor sa calatoreasca vor plati mai puțin de acum pentru minutele consumate. Noile tarife pot fi accesate pe site-urile oficiale ale celor trei operatori. Amintim și ca Vodafone a anuntat inca de anul trecut o veste buna pentru cei care… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

