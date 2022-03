Stiri pe aceeasi tema

- Romania importa și exporta gaze prin intermediul unui singur punct – Csanadpalota. Interesant este faptul ca exportam gaze la prețuri foarte mici, pe care apoi le importam la prețuri mult mai mari, dezvaluie expertul in Energie, Dumitru Chisalița. “Gazele importate din Ungaria ating un preț de circa…

- Pretul gazelor naturale a crescut brusc pe Bursa Romana de Marfuri cu 12% in ultimele 2 zile. Aparent aceasta crestere este in tandem cu cresterea pretului pe Bursa Europeana TTF si este pusa pe seama crizei Ruso-Ucrainene. Dar vremea extrem de calda face ca Romania sa aiba suficiente gaze din intern…

- Presedintele PNL, Florin Citu, trage un serios semnal de alarma cu privire la presiunea care exista pe sistemul de pensii. Fostul premier nu exclude ca peste vreo 15 ani, adica in 2035, statul sa nu mai poata sa plateasca pensile romanilor, daca nu se fac reforme. „Provocari pe termen lung sunt reformele…

- Facturile la gaze continua sa „surprinda” oamenii de rand, dar și pe cei care lucreaza in instituții mari. Dupa situația asemanatoare petrecuta la Castelul Bran, acum Teatrul Național din București trebuie sa scoata din buzunar pentru consumul de gaze naturale o factura de aproape 1 milion de lei (996.212,03…

- Incepand cu data de 7 februarie, Bursa Romana de Marfuri (BRM) va lansa o platforma de negociere și tranzacționare a contractelor bilaterale de furnizare de energie electrica cu o durata de livrare mai mare sau egala cu o luna. Inițiativa are loc in contextul modificarilor aduse Legii nr. 123/2012…

- Daca anul trecut peste 80 de furnizori ofereau gaze naturale, in prezent doar 20 de furnizori mai apar pe comparatorul de pret al ANRE, scrie Dumitru Chisalita, presedintele Asociatiei Energia Inteligenta.Primele 10 oferte sunt ale unor firme multinationale si absolut toate firmele de furnizare si distributie…

- Ministrul Finanțelor, Adrian Caciu, a primit in trecut 25.000 de lei pentru articole in care a promovat compania de tehnologie chineza Huawei. Caciu este, in virtutatea funcției, membru al Consiliului Superior de Aparare a Țarii. Adrian Caciu a justificat propaganda pro-chineza ca pe un simplu contract…

- Inceputul de an vine cu vești proaste pentru consumatorii casnici din Romania, nevoiți sa plateasca foarte mult pentru facturile la gaze și energie, mai ales ca furnizorii sunt tot mai puțini. Fața de anul trecut, la gaze, doar 20 de companii mai au oferte pentru consumatorii casnici, comparativ cu…