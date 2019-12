Începând de astăzi, românii pot face plăți transfrontaliere în euro mai ieftine ​Consumatorii și intreprinderile vor face economii datorita noilor norme ale UE privind plațile transfrontaliere, arata un comunicat al Comisiei Europene. Noile norme ale UE vor asigura faptul ca pentru toate plațile transfrontaliere in euro efectuate in statele membre care nu fac parte din zona euro se vor percepe aceleași comisioane ca cele aplicate plaților interne. De exemplu, un roman care decide sa trimita euro in strainatate va plati, de acum inainte, același comision ca in cazul unui virament efectuat in lei in Romania. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Este doar una din slabiciunile Uniunii Europene. Nu poate funcționa corect decat intr-un context bazat pe viziuni politice REZONABILE și DEMOCRATICE. Orice scurt-circuit autoritarist, antidemocratic sau naționalist o perturba politic. Exista insa și o alta amorsa a slabiciunii europene: decalajele…

- Un procent de 31% dintre romanii din mediul urban afirma ca isi planifica intotdeauna bugetul, in timp ce 44% dintre ei spun ca o fac de cele mai multe ori, iar plata utilitatilor si a ratelor se situeaza pe primul loc in ceea ce priveste rambursarea datoriilor, arata un studiu realizat in Romania…

- Carmen Iohannis a mers, duminica, sa voteze la o sectie din Sibiu. Aceasta i-a indemnat pe romani sa mearga in numar cat mai mare la urne. "Este o zi foarte importata astazi, am votat pentru Romania normala si va invit pe toti la vot. Este foarte importat sa vina toti romanii la vot", a declarat Carmen…

- Spania e țara care i-a adoptat, dar Romania ramane, totuși, patria-mama. Unde vor și spera ca se vor intoarce intr-o zi. Așa au declarat azi, in prima zi de vot din diaspora, romanii intrebați ce așteptari au de la viitorul președinte. Votul in diaspora a inceput vineri, la ora 12.00 (13.00, ora Romaniei).…

- Palma pentru Romania. Romanii afla de la Reuters și nu de la propriul premier cine va fi propunerea PNL pentru funcția de comisar european pe Transporturi.Citește și: Anunț de ULTIM MOMENT de la ANM - Cat va dura primavara din plina toamna Guvernul Ludovic Orban va trimite marți sau…

- Viorica Dancila confirma ca Victor Negrescu este propunerea Guvernului Dancila pentru funcția de comisar european, scrisoarea catre Bruxelles urmand sa fie trimisa marți, potrivit Hotnews. Intrebata marți, la ieșirea din Primaria Sandulești, județul Cluj, despre informațiile potrivit carora Victor Negrescu…

- Romania a importat in primele sapte luni ale anului 2,13 TWh de energie electrica, cu 45% mai mult decat in aceeasi perioada a anului trecut, potrivit ultimului raport al Autoritatii Nationale de Reglementare in Energie, aferent lunii iulie, potrivit AGERPRES. In aceeasi perioada, exporturile au…

- 6 din 10 consumatori romani sunt nemulțumiți de calitatea produselor/serviciilor achiziționate! Comisia Europeana lanseaza #YourEUright, o campanie de informare publica privind drepturile consumatorilor din Uniunea Europeana Statutul de cetațean european confera o serie de drepturi consumatorilor romani…