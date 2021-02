Începând de astăzi, nicio şcoală în scenariul roşu în judeţul Iaşi Astfel, in aceasta saptamana nu avem nicio scoala in scenariul rosu, care sa presupuna ca participa la ore doar prescolarii si elevii din clasele I-IV. De altfel, scolile din Iasi sunt in marea lor majoritate in scenariul verde. In 425 de unitati de invatamant, toti elevii vin zilnic la scoala si fac ore fata-in-fata cu cadrele didactice, respectand normele de protectie sanitara impuse de pandemie. Restul de 224 de unita (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

