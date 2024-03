Incepand de astazi apar modificari la roviniete, atat la prețuri, cat și la intervalele pentru care vor putea fi emise, in funcție de categorie. Rovinieta de o zi va fi valabila pentru toate categoriile. De asemenea, apare intervalul de 10 zile pentru unele categorii. Intervalul de 90 de zile va fi inlocuit cu unul de 60 de zile pentru anumite categorii. Pentru alte categorii dispare cu totul, potrivit digi24.ro. In 11.03.2024 intra in vigoare prevederile Ordonanței 14/2024 pentru modificarea și completarea OUG nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua…