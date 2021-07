Incepand de astazi, 22 iulie 2021, Municipiul Sebeș, prin Direcția Generala de Asistența Sociala, Medicala și Comunitara, va distribui pachete cu produse de igiena categoriilor defavorizate ale populației. Acțiunea se inscrie in Programul Operațional de Ajutorare a Persoanelor Dezavantajate 2018-2021 (POAD). Distribuirea pachetelor cu produse de igiena se va realiza in incinta Serviciului Public de Administrare a Patrimoniului Sebeș (fostul Argos), situat in Sebeș, str. Viilor, nr. 28, programul fiind de luni pana joi, intre orele 09.00 – 16.30 și vineri, intre orele 09.00 – 14.00. Vor beneficia…