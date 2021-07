Stiri pe aceeasi tema

- EMA a aprobat administrarea vaccinului Moderna pentru copiii care au peste 12 ani. Vaccinarea pentru categoria de varsta 12-17 ani va incepe in Romania de luni, 2 august, și se va realiza cu serul produs de Moderna. Coordonatorul campaniei de vaccinare, medicul Valeriu Gheorghița, spune ca platforma…

- Anunțul vine dupa ce serul Moderna a fost autorizat, vinerea trecuta, pentru folosirea la aceasta grupa de varsta de catre Agenția Europeana a Medicamentului (EMA). Moderna este, practic, al doilea vaccin autorizat pentru grupa de varsta 12-17 ani, dupa serul produs de compania americana Pfizer/BioNtech. Reamintim…

- Seful CNCAV, Valeriu Gheorghita, a anuntat marti ca persoanele cu varsta intre 12 si 17 ani se vor putea imuniza anti-COVID, incepand cu data de 2 august, si cu vaccinul produs de compania Moderna, programarea in platforma de vaccinare putand fi facuta din data de 1 august. ‘Pe data de 23 iulie, Agentia…

- Vaccinul a fost aprobat in Europa pentru administrarea in cazul grupei de varsta 12-17 ani, iar o decizie similara va fi adoptata in perioada urmatoare și in Romania, așa cum s-a intamplat și in cazul vaccinului produse de Pfizer/BioNTech. Agenția Europeana a Medicamentului (EMA) a anunțat ca a aprobat…

- Comitetul Național pentru Coordonarea Campaniei de Vaccinare (CNCAV) a informat luni ca de maine, 1 iunie, minorii cu varste cuprinse intre 12 și 15 ani vor putea fi inscriși in platforma de vaccinare, iar imunizarea anti-COVID a acestora ar putea incepe miercuri, 2 iunie, cu vaccinul de la Pfizer/BioNTech,…

- De la debutul campaniei de vaccinare, țara noastra a primit 10.689.069 de doze de vaccin anti-Covid. Baciu a amintit ca, saptamana aceasta, in Romania au ajuns 697.330 de doze de vaccin Pfizer/BioNTech. Saptamana viitoare, in țara noastra vor mai ajunge 698.490 de doze de vaccin, iar in cursul ultimei…

- "In general, exista un decalaj de circa o luna intre o autorizare eliberata de FDA (Agentia Americana pentru Medicamente) si eliberata de Agentia Europeana a Medicamentului. Deci, ne asteptam ca, probabil, sfarsit de mai - inceput de iunie sa acorde si Agentia Europeana a Medicamentului aceasta autorizare",…

