Încep vijeliile și furtunile. Alertă ANM în weekend Incep vijeliile și furtunile. Alerta ANM in weekend. Incep vijeliile și furtunile in curand. Meteorologii de la ANM lanseaza un avertisment. Potrivit prognozei meteo publicate de ANM, ziua de sambata se arata a fi una calda, insa lucrurile nu vor dura prea mult. Astfel, pe 1 iulie, cerul va fi variabil, mai mult senin ziua in estul si sud-estul tarii, dar cu innorari temporare si ploi de scurta durata pe arii restranse – dupa-amiaza in zona de munte. Lucrurile se schimba incepand cu orele serii, atunci gradul de instabilitate se va accentua in Banat, Oltenia si pe spatii mai mici in Crisana, jumatatea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

