Încep VIJELIILE! ANM cod galben. Orașele în care vremea o ia razna Vești proaste pentru romani. Vremea se strica și mai rau sambata. ANM a emis o atentionare Cod galben de ploi abundente va afecta total sau partial, incepand de astazi dupa-amiaza, 27 de judete. Astfel, potrivit meteorologilor, in intervalul 28 august, ora 15:00 – 29 august, ora 23:00, vor fi averse, descarcari electrice, intensificari ale vantului, vijelii si izolat grindina in Oltenia, sudul Banatului, nord-vestul Munteniei, Maramures, Transilvania, la munte si local in Moldova. ANM anunța ploi torențiale In ceea ce privește intensitatea ploilor, ele vor avea si caracter torential, iar cantitatile… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

