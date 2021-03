Stiri pe aceeasi tema

- Simularea examenului de Bacalaureat 2021, clasele a XII-a și a XIII-a, incepe luni, 22 martie, cu proba scrisa la Limba și literatura romana. Simularea examenului de Bacalaureat se desfașoara in acest an in perioada 22-25 martie. Probele din cadrul simularii naționale incep luni dimineața la ora 9:00,…

- Evaluare Naționala și Bacalaureat 2021: Simularile vor putea fi REPROGRAMATE, in localitațile carantinate Evaluare Naționala și Bacalaureat 2021: Simularile vor putea fi REPROGRAMATE, in localitațile carantinate Vești noi pentru eelvi. Simularile de Evaluare Naționala și Bacalaureat 2021 pot fi reprogramate,…

- Pentru simulari, elevii din clasele a VIII-a si XII-a nu vor sta in aceeasi clasa, informeaza Mediafax. Acestia vor fi asezati unul cate unul in banca, in ordine alfabetica. Citește și: INEDIT Confesiunile unui calugar in timpul pandemiei: Mi-e frica de o viitoare ‘casta a talibanilor’…

- Startul simularilor la Bacalaureat va fi dat luni, 22 martie 2021, cu proba de Limba și literatura romana! La nivelul Post-ul Incep simularile pentru Bacalaureat! Luni, 22 martie 2021… proba de Limba și literatura romana! apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Evaluare Naționala și Bacalaureat 2021: Cum vor susține elevii simularile, daca Alba Iulia sau alte localitați vor fi CARANTINATE Evaluare Naționala și Bacalaureat 2021: Cum vor susține elevii simularile, daca Alba Iulia sau alte localitați vor fi CARANTINATE Simularile pentru examenele naționale din…

- ”Ministerul Educatiei, avand in vedere importanța examenelor nationale - Bacalaureat și Evaluare Naționala - pentru viitorul oricarui tanar si pentru viitorul acestui stat, va face direct catre CNSU o solicitare de modificare a scenariilor dupa care vor funcționa școlile in asa fel incat școlile cuprinse…

- Ministerul Educației a stabilit datele la care vor avea loc simularile pentru Evaluarea Naționala 2021 și Bacalaureat 2021. Simularea pentru Evaluarea Naționala 2021 va incepe pe 29 martie, cu proba la Limba si literatura romana, potrivit unui comunicat de presa al Ministerului Educatiei, informeaza …

- Școala reincepe in format online dar simularile și examenele vor fi susținute fizic. Elevii vor invața tot in format online in ultimele trei saptamani ale acestui semestru. In contextul in care tot mai mulți reprezentanți din acest domeniu susțin redeschiderea școlilor, ministrul educației, Sorin Cimpeanu,…