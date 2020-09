Încep să se retragă președinți de secții de votare. Primul județ care raportează Aproape 20% dintre presedintii sectiilor de votare din judetul Arad au depus, pana miercuri, cereri de retragere de la alegerile locale, invocand motive medicale sau faptul ca sunt plecati din tara in perioada scrutinului. Reprezentantii Biroului Electoral Judetean (BEJ) Arad au comunicat, la cererea AGERPRES, ca 108 presedinti sau loctiitori ai acestora, din cele 437 de […] The post Incep sa se retraga președinți de secții de votare. Primul județ care raporteaza appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In ziua dezbaterii și votarii moțiunii de cenzura, opoziția constata ca nu are, cel puțin matematic, numarul necesar de voturi, respectiv 233. PSD, ALDE, ProRomania si PPUSL aveau matematic 234 de voturi, cu unul peste limita majoritatii. Insa Adrian Todor, deputat PSD de Arad, a intrat ieri in carantina,…

- Curtea de Apel Bucuresti a admis miercuri cererea autoritatilor locale din Seleus, judetul Arad, de anulare a ordinului sefului Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU) privind intrarea in carantina a doua localitati ale comunei, informeaza Agerpres. Ca și in cazul comunei Gornet, instanta…

- Lupta pentru Primaria Generala a Capitalei a intrat in linie dreapta, fiecare formațiune politica dorind sa propuna alegatorilor un candidat care sa aiba șanse de caștig cat mai mari. Ultimul politician care și-a anunțat candidatura este Calin Popescu Tariceanu, fost premier și președintele partidului…

- Institutul National de Sanatate Publica a actualizat lista statelor cuprinse in asa-numita ”zona galbena”, iar toate persoanele care vin din acestea trebuie sa stea 14 zile in izolare. Accesați Lista tarilor si zonelor cu risc epidemiologic ridicat, care intra in vigoare in 3 august, ora 0.00. ”Masura…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) a stabilit noi masuri pentru limitarea raspandirii epidemiei de Covid-19. Printr-o decizie aprobata de CNSU, marți, sunt supuse aprobarii și adoptarii in Guvern, se impune purtatea obligatorie a maștilor de protecție și in spațiile deschise. De asemenea,…

- In lupta ingrijorata pentru redeschiderea școlilor Americii, națiunea este imparțita in grupuri distincte, uneori suprapuse. Exista cei care doresc ca școlile sa se redeschida complet toamna, pentru a restabili normalitatea copiilor sau pentru a ajuta la redeschiderea economiei sau a ambelor, iar alții…

- Aceasta imagine, surprinsa de instrumentul SPHERE de pe uriașul telescop ESO, arata steaua TYC 8998-760-1 insoțita de doua exoplanete uriașe. Este pentru prima data cand astronomii au observat direct mai multe planete orbitand pe o stea similara Soarelui, scrie techexplorist.com. Imaginea a fost surprinsa…

- Ministerul Afacerilor Externe precizeaza vineri ca, pana in prezent, 30 de cetateni romani, din cei aproximativ 100 care isi desfasoara activitatea in cadrul unei ferme din Herefordshire – Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, au fost testati pozitiv pentru COVID-19, transmite Agerpres.…