Stiri pe aceeasi tema

- Romania ar putea reveni la starea de urgența doar intr-un scenariu catastrofal, in care inregistreaza ”10.000 de cazuri in 3-4 zile”, a declarat ministrul Sanatații, Nelu Tataru. ”Altceva e sa apara 10.000 de cazuri intr-o saptamana jumatate, doua si alta e sa apara 10.000 de cazuri in 4-5 zile. Atunci…

- Senatorii au adoptat marți proiectul de lege inițiat de ALDE, PRO Romania și UDMR care anuleaza amenzile date romanilor in perioada starii de urgența. De asemenea, inițiativa prevede returnarea banilor celor care au platit deja sancțiunile aplicate de autoritați.

- Senatorii au adoptat marți proiectul de lege inițiat de ALDE, PRO Romania și UDMR care anuleaza amenzile date romanilor in perioada starii de urgența. De asemenea, inițiativa prevede returnarea banilor celor care au platit deja sancțiunile aplicate de autoritați.

- Zeci de cetațeni au dat in judecata, in ultimele zile, Inspectoratul Județean de Poliție Alba, pentru anularea proceselor verbale de contravenție pe care le-au primit in perioada starii de urgența. Cateva dintre procese sunt intentate și impotriva Inspectoratului Județean de Jandarmi Alba. Pe portalul…

- Presedintele Klaus Iohannis a facut apel, din nou, joi, de la Palatul Cotroceni, la cetateni, sa respecte deciziile autoritatilor, in contextul in care astazi expira starea de urgenta pe teritoriul Romaniei si intram in stare de alerta. Seful statului a anuntat ca nu va ezita sa instituie din nou starea…

- Starea de urgența impusa de pandemia de COVID-19 a produs numeroase schimbari, inclusiv in sistemul educațional, lucru care a atras dupa sine și provocari pentru parinții elevilor inscriși in sistemul educațional din Romania.

- „Primele saptamani am fost cuminte și am stat numai in casa. Cand am ieșit afara, am vazut ca nu mai puteam sa merg bine, ma dureau toate articulațiile. Ma simțeam foarte rau. Dupa vreo trei zile in care am mers vreo ora-doua pe zi, am inceput sa-mi dau drumul la articulații. E nenoricire…

- Klaus Iohannis, președintele Romaniei, a susținut azi o noua serie de declarații in care a vorbit despre masurile de relaxare care vor fi implementate in Romania incepand din 15 mai. „Am finalizat intalnirea cu miniștrii, am analizat situația din punct de vedere epidemiologic și al starii de urgența.…