Încep programările pentru căsătoriile din anul 2022 Persoanele care doresc sa se casatoreasca in anul 2022 isi pot programa online ziua si ora la care va fi oficiata casatoria la sediul Starii Civile din Iași. Pentru oficierea casatoriei la Iasi cel puțin unul dintre viitorii soți trebuie sa aiba domiciliul sau resedinta in Municipiul Iași. Serviciul online de programare a casatoriilor nu elimina cerinta legala ca ambii soti sa se prezinte in termenul legal in fata ofiterului starii civile pentru a completa declaratia de casatorie si a prezenta actele necesare. In cazul casatoriei la sediu, rezervarea se face cu cel putin 12 zile inainte de data… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

