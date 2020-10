Stiri pe aceeasi tema

- La data de 09.09.2020, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Structura Centrala, impreuna cu ofițeri de poliție judiciara din cadrul Direcției de Combatere a Criminalitații Organizate, au efectuat, simultan cu omologii lor englezi, un numar de…

- La data de 16.08.2020, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Structura Centrala au dispus reținerea pe o perioada de 24 de ore a unui numar de 4 inculpați, pentru savarșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, șantaj,…

- UPDATE: Cateva zeci de protestatari s-au adunat deja in jurul Guvernului. Initial, protestul a fost doar cu pantofi, ca un simbol pentru lipsa Diasporei Curtea de Apel Bucuresti a declinat competenta de solutionare a cauzei privind redeschiderea urmaririi penale in Dosarul 10…

- Miercuri dimineața, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Structura Centrala impreuna cu ofițeri de poliție judiciara din cadrul Serviciului Grupuri Infracționale Violente - DGPMB au efectuat un numar de 37 de percheziții domiciliare, pe raza…

- Gruparea ar fi actionat incepand cu anul 2011.Procurorii DIICOT ndash; Structura Centrala au trimis in judecata in judecata patru jandarmi pe care ii acuza de constituirea unui grup infractional organizat, camata, complicitate la camata, delapidare in forma continuata si complicitate la delapidare in…

- 33 de inculpati, trimisi in judecata pentru constituirea unui grup infractionat, evaziune fiscala, complicitate si spalare de bani Se ocupau de distribuirea de produse alimentare, achizitionate din spatiul intracomunitar Tranzactiile erau fictivePrin rechizitoriul din data de 03.07.2020, procurorii…