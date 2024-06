Încep probele scrise din prima sesiune a examenului naţional de bacalaureat 2024 Conform Ministerului Educației, probele scrise din prima sesiune a examenului național de bacalaureat 2024 se vor desfașura in perioada 1 – 5 iulie in 477 de centre. Calendarul de desfașurare este urmatorul: 1 iulie: Limba și literatura romana; 2 iulie: proba obligatorie a profilului (discipline, in funcție de profil: Matematica și Istorie); 4 iulie: proba la alegere a profilului si specializarii (se poate opta, in funcție de filiera, profil și specializare pentru una din cele 10 discipline: Biologie, Chimie, Fizica, Economie, Filosofie, Geografie, Informatica, Logica, argumentare și comunicare,… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

