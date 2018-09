Stiri pe aceeasi tema

Reviziile tehnice petru zona de nord a orașului au fost planificate de Colterm pentru intervalul 20-24 august, dar mare parte dintre ele au fost deja finalizate.

La trei ani de cand a fost adjudecata licitația de proiectare, viitorul pod Jiul are toate avizele de care este nevoie. Primarul Nicolae Robu spune ca, din estimarile lui, in octombrie ar putea fi lansata licitația pentru execuție.

Colterm anunța ca, in urma unor lucrari efectuate de Enel SA la rețeaua de medie tensiune, care vor genera opriri in alimentarea cu energie electrica, va intrerupe miercuri, 1 august, intre orele 9 și 16, furnizarea apei calde la Liceul nr. 1 – Colegiul Banațean. Vor fi afectați consumatorii arondați…

Incepand din luna iulie, facturile Colterm pot fi achitate și online, direct de pe site-ul societații. Celelalte modalitați de plata vor funcționa in continuare.

Președintele CJ Timiș, Calin Dobra, ar putea respira ușurat: daca totul merge conform negocierilor, de miercuri, 18 iulie, va avea un nou vicepreședinte. Nicolae Oprea (UNPR) ar trebui votat in plen pentru postul lasat liber de Roxana Iliescu.

Timisoara Saracens, echipa ce a castigat ultimele 5 titluri nationale din ultimii sase ani, isi va relua luni pregatirile pentru noua editie a campionatului intern. Banatenii, pregatiti in continuare de fostul „All Black" Sosene Anesi, sunt angrenati in 4 competitii, Superliga, Cupa Romaniei, Cupa Regelui…

Colterm anunța ca, in vederea efectuarii unor lucrari de reparații, va intrerupe vineri, 13 iulie, intre orele 10 și 15, furnizarea apei calde și a celei reci hidrofor la CT Dragalina. Vor fi afectați consumatorii care locuiesc in imobilele arondate Bulevardului Rebuplicii (parțial), Bulevardului Gen.…

Mai sunt cateva zile pana cand incep inscrierile la Universitatea Politehnica Timișoara. Viitori studenți vor avea o serie de beneficii, printre care acces la burse, transport gratuit și cazare in camine modernizate. Vreți sa știți cate locuri sunt disponibile la facultațile UPT? Va dezvaluim mai jos.…