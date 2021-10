Încep probele la cald. Casele timișorenilor vor fi încălzite de luni Reprezentanții companiei de termoficare au anunțat ca de luni, 11 octombrie, incepand cu ora 8, vor incepe, etapizat, probele la cald ale instalațiilor de incalzire. Intr-o prima etapa, caldura se va livra la parametrii reduși, plecarea din punctele și centralele termice fiind reglata la 35 grade Celsius. Pentru a se putea constata și remedia eventualele […] The post Incep probele la cald. Casele timișorenilor vor fi incalzite de luni appeared first on Gazeta din Vest . Citeste articolul mai departe pe gazetadinvest.ro…

