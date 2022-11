Stiri pe aceeasi tema

- V.S. Cseke Attila, ministrul Dezvoltarii, lucrarilor publice și administrației, a semnat, la inceputul acestei saptamani, 10 noi contracte, finanțate prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, in valoare de 125.791.099,66 de lei, pentru modernizarea infrastructurii rutiere și extinderea…

- Lista obiectivelor de investitii finantate de Ministerul Dezvoltarii, prin Programul National de Investitii "Anghel Saligny", a fost finalizata odata cu selectarea proiectelor care vor fi derulate in judetul Galati, anunta ministrul Cseke Attila.Ministrul dezvoltarii a adaugat: etapa de verificare a…

- Aproape 4.000 de școli din Romania funcționeaza in acest moment fara autorizație de securitate la incendiu, a anunțat ministrul Lucian Bode in ședința organizata marți dimineața inaintea inceperii anului școlar. „Pana in acest moment au fost evaluate 17.872 unitați de invațamant. Ne confruntam cu o…

- Premierul Nicolae Ciuca a anunțat marți la Ovidiu ca liderii coaliției de guvernare discuta amanarea noilor impozite locale pe cladiri, prevazute in codul fiscal. El a spus ca aceasta propunere a fost facuta de asociațiile primarilor de comune, orașe și municipii, care au reclamat dificultatea implementarii…

- In prezența premierului Nicolae Ciuca, președintele Consiliului Județean Salaj, Dinu Iancu-Salajanu, și ministrul Dezvoltarii, Cseke Attila, au semnat, astazi, la Palatul Victoria, contractul privind modernizarea drumului județean 109 P: Camar – limita județ Satu Mare, finanțat prin Programul Național…

- Primul contract de finanțare din Romania prin Programul Național de Investiții “Anghel Saligny” a fost semnat azi la Guvern! Este un proiect pentru comuna Lerești, transmite PSD Argeș. Vineri, 26 august, ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației, Cseke Attila, și primarul PSD al comunei…

- In noaptea de 19/20 august, in urma probelor administrate intr-un dosar penal instrumentat de Biroul Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, polițiștii au dispus reținerea pentru 24 de ore a unui barbat de 40 de ani din comuna Matei. In cursul zilei de astazi, 20 august, va fi prezent Parchetului…