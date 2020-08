Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, anunta ca luni vor incepe platile a 41,5% din salariul brut pentru angajatii care au revenit in activitate dupa somajul tehnic. "Imediat dupa ce rectificarea bugetara a fost publicata, in 3 zile am parcurs toate procedurile pentru…

- Ministerul Muncii anunța ca angajatii sanatosi ai companiilor inchise de DSP, din cauza unor cazuri de COVID-19, vor primi somaj tehnic Angajatii sanatosi ai companiilor pentru care Directiile de Sanatate Publica dispun suspendarea activitatii in urma infectarii unor salariati cu noul coronavirus vor…

- "Diferenta dintre acest guvern si guvernul anterior este ca noi avem rezultate si avem rezultate intr-o perioada cu totul exceptionala pentru care nimeni nu te-a pregatit sa o gestionezi, dar pe care apreciez ca am gestionat-o cat mai bine cu putinta", a afirmat Alexandru intr-o conferinta de presa…

- Ziarul Unirea Comunicat de presa, Alin Ignat, secretar de stat in Ministerul Muncii și Protecției Sociale: „Am sprijinit angajații, angajatorii și profesioniștii din Alba cu peste 12 milioane de euro.” Incepand cu 16 martie, Ministerul Muncii și Protecției Sociale a implementat, printr-o serie de acte…

- Guvernul a anunțat primele masurile active pentru perioada urmatoare, printre care 41,5 % din salariul de baza la revenirea din șomaj tehnic și sprijin pentru angajarea persoanelor de peste 50 de ani, tinerilor și a romanilor reveniți in țara dupa pierderea locurilor de munca din strainatate. Guvernul…

- Ministrul muncii, Violeta Alexandru, afirma ca guvernul pregateste un set de masuri pentru sprjinirea angajatorilor si angajatilor a caror activitate a fost afectata de pandemia de COVID-19. Printre masuri va fi continuarea acordarii somajului tehnic pentru angajatii din domeniile unde restrictiile…