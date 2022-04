ÎNCEP LUCRĂRILE PENTRU EXTINDEREA AMBULATORIULUI SPITALULUI JUDEȚEAN Consiliul Județean Salaj a predat, astazi, amplasamentul pentru investiția ce vizeaza extinderea și dotarea Ambulatoriului de specialitate din cadrul Spitalului Județean de Urgența Zalau. Tot astazi a fost emis și ordinul de incepere a lucrarilor, construcția urmand sa fie finalizata in cel mult șase luni. Cu o valoare totala de circa 3,6 milioane de lei, investiția finanțata din bugetul propriu al județului prevede construcția a doua noi etaje pe corpul de cladire in care funcționeaza Serviciul de Medicina Legala. Primul nivel va gazdui cabinetele de endoscopie digestiva și bronhoscopie, dotate… Citeste articolul mai departe pe Ztv.ro…

