Încep lucrările pe încă un tronson al Bulevardului 21 Decembrie 1989

Primaria Cluj-Napoca modernizeaza Bulevardul 21 Decembrie 1989 prin reabilitarea pistelor de biciclete, modernizarea zonelor pietonale extinse, amenajarea unui nou sistem de benzi dedicate mijloacelor de transport în comun, amplasarea stațiilor de încarcare pentru mașinile electrice și instalarea senzorilor de masurare a traficului.

Încep lucrarile pe tronsonul 3 al strazii Începpe tronsonul 3 al strazii Cele 4 tronsoane supuse procesului de modernizare alcatuiesc B-dul 21 Decembrie 1989 (între Piața Unirii și Biserica Sfântul Petru/… Citeste articolul mai departe pe monitorulcj.ro…

Sursa articol si foto: monitorulcj.ro

