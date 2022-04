Încep lucrările la principalele artere din Iasi Incalzirea vremii a facut posibila și redeschiderea șantierelor, așa incat mai multe proiecte de modernizare de artere rutiere incep in aceasta perioada. In cursul zilei de 23 martie primarul Mihai Chirica a semnat ordinul de incepere a lucrarilor in cadrul contractului pentru modernizarea strazilor Lupiței (lungime: 466 metri, lațime: 6 metri ), Varianta Șoseaua Rediu (lungime: 596 metri, lațime: 6 metri), Albineț (lungime: 939 metri, lațime: 5,5 metri ) și Hotin (lungime: 797 metri, lațime: 3,5/6 metri). Se lucreaza pe strada Hotin (10%) și pe strada Albineț (20%). Lucrarile sunt executate de… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

