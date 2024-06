Stiri pe aceeasi tema

- In Baza 57 Aeriana „Capitan Aviator Constantin Cantacuzino” de la Mihail Kogalniceanu a fost marcata, marți, oficial inceperea lucrarilor de construcție a unei noi piste de decolare-aterizare.

- Tot azi, 11 iunie 2024, sunt inaugurate oficial lucrarile la noua pista de decolare aterizare a bazei aeriene de la Mihail Kogalniceanu, prima pista cu destinatie militara construita in Romania, dupa 1990.Intregul proiect de investitii pentru modernizarea si extinderea bazei are o valoare totala de…

- Finlanda face prima misiune NATO de poliție aeriana in Romania. Șapte avioane F-18 Hornet au aterizat luni la Mihail Kogalniceanu, unde vor staționa doua luni și vor executa misiuni alaturi de avioanele F-16 ale Forțelor Aeriene Romane și Typhoon ale Forțelor Aeriene Regale ale Marii Britanii.

- Dupa zeci de ani in care a fost baza a Diviziei 3 „Aviație de Vanatoare” a Forțelor Aeriene Romane, aeroportul de la Ianca intra in circuitul aviației civile prin „Ianca Airshow”, primul miting aviatic organizat de Aeroclubul Romaniei, care a preluat aeroportul in 2022. Sambata, 25 mai, Aeroclubul Romaniei…

- Președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma, anunța ca la Snagov se intra in linie dreapta cu construcția liceului „Mihail Kogalniceanu”. Vechea cladire a liceului a fost demolata, iar elevii claselor VIII-XII invața, in prezent, in doua școli din comuna. Cladirea liceului urmeaza sa fie reconstruita,…

- Drona semnalata, miercuri, in apropierea Aeroportului „Mihail Kogalniceanu” din judetul Constanta a evoluat cu viteze mici si la inaltimi reduse, militarii afirmand ca aceasta era, cel mai probabil, de natura comerciala, relateaza News.ro. „Miercuri, in intervalul 20.54 - 21.51, personalul aflat in…

- Start lucrari la unul dintre loturile din uriașul proiect de modernizare a 60 de kilometri de drumuri județene din Dambovița, proiect derulat cu finanțare europeana! Lucrarile de modernizare ale Lotului 1, in valoare de 101.602.363,47 lei (TVA inclus), au inceput din Targoviște, Halta Teiș, vor continua…

- Au inceput deja lucrarile la cel mai nou oraș din Romania! Acesta va putea adaposti peste 10.000 de persoane și costurile pentru ridicarea sa sunt unele importante. Se construiește un nou oraș in Romania. Lucrarile la orașul militar din zona bazei Mihail Kogalniceanu din Constanța, in care vor putea…