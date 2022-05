Încep lucrările la autostrăzile Moldovei. Sunt finanţate prin PNRR Consilierul ministrului Transporturilor Catalin Urtoi sustine ca pe autostrada A7 Ploiesti-Pascani lucrarile incep in acest an, iar in cazul autostrazii A8 Ungheni-Iasi-Targu Mures “prima lopata” o vom vedea in anul 2024. Catalin Urtoi a scris, vineri seara, pe Facebook ca este intrebat tot mai des cand vor demara lucrarile la A7 si A8, el precizand ca pe unul dintre loturile sectorului Ploiesti-Buzau santierul va fi deschis in a doua parte a acestui an. “Daca vorbim despre A7, prima lopata o vom vedea pe lotul 2 de pe sectorul Ploiesti-Buzau, dupa semnarea contractului si ordinul de incepere,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Catalin Urtoi a scris, vineri seara, pe Facebook ca este intrebat tot mai des cand vor demara lucrarile la A7 si A8, el precizand ca pe unul dintre loturile sectorului Ploiesti-Buzau santierul va fi deschis in a doua parte a acestui an. “Daca vorbim despre A7, prima lopata o vom vedea pe lotul 2 de…

- Consilierul politic la Departamentul de stat al SUA Derek Cholle considera ca in prezent nu exista pericolul invadarii Moldovei de catre Rusia. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- Scandalul punctajului zero dintre Romania și Moldova la Eurovision naște noi controverse! Asta dupa ce Uniunea Europeana de Radio si Televiziune (EBU), organizatorul Eurovision, a transmis un comunicat de presa in care a explicat ca in cea de-a doua semifinala juriile nationale din sase tari (printre…

- In cazul in care duminica viitoare ar avea loc un referendum privind Unirea R. Moldova cu Romania, 35,2% din moldoveni ar vota „pentru”. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și…

- Alexei Arestovici, consilierul președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski declara ca razboiul din Ucraina va depași granițele țarii sale. Potrivit lui, „umbra razboiului a cazut asupra Moldovei, este de mult timp asupra Belarusiei și asupra regiunii ruse”, scrie unian.net

- ”Primul lot din A7 (Tronsonul Ploiesti-Buzau) are castigator desemnat. CNAIR a comunicat astazi rezultatul procedurii de atribuire a contractului pentru constructia Lotului 1 (Dumbrava-Mizil), in lungime de 21 de km”, a scris, luni, pe Facebook, Sorin Grindeanu. Potrivit acestuia, asocierea de constructori…

- Meteorologii au extins avertizarea Cod galben de vant puternic emisa duminica pentru mai multe județe din zona Moldovei, anunța Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și…

- Moldovenii care muncesc in strainatate au trimis acasa 102 milioane USD cu 3,7% mai puțin, in prima luna a anului 2022, comparativ cu luna similara a anului 2021, potrivit datelor Bancii Naționale a Moldovei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…