Încep lucrările la autostrada Pitești-Sibiu Incep primele lucrari la autostrada Pitești-Sibiu Construcția pe primul tronson al autostrazii A1 Sibiu – Pitești are unda verde și poate incepe oficial dupa ce Ministerul Transporturilor a emis autorizația de construire pentru Lotul 1 Sibiu – Boița (13,2 km). Contractul pentru proiectare și execuție a fost semnat in aprilie 2019 și are termen de […] Articolul Incep lucrarile la autostrada Pitești-Sibiu apare prima data in Observator de Argeș . Citeste articolul mai departe pe observatordearges.ro…

Sursa articol si foto: observatordearges.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor a emis, luni, Autorizatia de Construire pentru Sectiunea 1 a Autostrazii Sibiu – Pitesti, Lotul 1, Sibiu – Boita (km 0+000 – km 13+170).

- Luni, 09.03.2020, Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor a emis Autorizația de Construire pentru Secțiunea 1 a Autostrazii Sibiu – Pitești, Lotul 1, Sibiu – Boița (km 0+000 – km 13+170). Read More...

- Un drum important din Arges va fi asfaltat prin turnarea de covor bituminos pe o lungime de 9 km. Este vorba despre drumul judetean DJ 737 Matau – Cocenesti – Boteni. Lucrarile se vor face pe raza orasului Campulung Muscel si pe a comunei Mioarele. Acesta iti are originea in drumul national DN73 Pitesti…

- Incepand de luni, 17 februarie, Primaria Municipiului Pitesti va incepe lucrarile pentru proiectul “Reconfigurare zona carosabila si pietonala, zona blocului L6, b-dul Nicolae Balcescu”. Lucrarile care fac obiectul proiectului se desfasoara pe traseul existent al Bulevardului Nicolae Balcescu, pe o…

- Institutiile guvernamentale vor explica pe larg Comisiei Europene modul in care a fost luat in calcul impactul cumulat al autostrazii Pitesti-Sibiu asupra DN7, caii ferate Ramnicu Valcea – Sibiu si raului Olt, dar si calendarul de completare/realizare la nivel national a Planurilor de Management si…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a anunțat luni, in debutul ședinței de guvern, ca lotul 3 al Autostrazii Lugoj – Deva va fi dat in circulație astazi. ”Azi, CNAIR va da in trafic cei 21 de kilometri din lotul 3 al Autostrazii Lugoj – Deva, porțiunea dintre Ilia și Holdea (…) Se va circula cu…

- Lotul 3 al Autostrazii A 1 Lugoj-Deva s-ar putea deschide luni Lotul 3 al Autostrazii A 1 Lugoj-Deva s-ar putea deschide luni, dar cu restrictie pentru camioane si viteza limitata la 80 de kilometri pe ora - sau chiar 60 în zona podurilor. Asa a recomandat Comisia de receptie…

- Ziarul Unirea Guvernul vrea sa dea drumul circulației pe autostrada A1 Lugoj-Deva, lotul 3. Cand se deschide traficul pe acest tronson Guvernul vrea sa dea drumul circulației pe autostrada A1 Lugoj-Deva, lotul 3. Cand se deschide traficul pe acest tronson Lucrarile la podul peste Mures pe autostrada…