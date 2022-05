Încep lucrările de extindere și modernizare a Spitalului de Pediatrie Pitești. Amplasamentul a fost predat constructorului Luni, 2 mai 2022, a avut loc predarea catre constructor a amplasamentului proiectului “Extindere, modernizare și dotare spații Urgența Spitalul de Pediatrie Pitești”, un proiect cu fonduri europene al Consiliului Județean Argeș. “Este un proiect important pentru Spitalul de Pediatrie și pentru comunitatea noastra. Dupa foarte multe probleme pe care le-am avut cu acest proiect sper ca suntem in faza in care chiar il putem duce la bun sfarșit. Este un proiect foarte important pentru dezvoltarea Compartimentului de Primiri Urgențe, cu impactul cel mai mare și direct asupra celor care apeleaza la… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

Sursa articol si foto: universulargesean.ro

