Incep lucrarile de extindere a rețelei de canalizare in cartierul Emil Racovița: Licitație in valoare de peste 10.3 milioane de lei Incep lucrarile de extindere a rețelei de canalizare in cartierul Emil Racovița: Licitație in valoare de peste 10.3 milioane de lei Visul locuitorilor zonei Emil Racovița din Alba Iulia de a avea canalizare și de a vedea strazile asfaltate incepe sa prinda contur. Primaria Alba Iulia a lansat in decursul zilei de astazi 3 ianuarie, […]