Stiri pe aceeasi tema

- Fondul de Investitii in Energia Kazah Roman incepe constructia centralei de cogenerare pe platforma Petromidia, o investitie de circa 148 milioane de dolari Termenul estimat pentru punerea in functiune a noii centrale este finele lunii iulie 2023.Virgil Popescu, ministrul energiei, alaturi de Iskander…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a propus joi conducerii companiei KazMunaiGas sa construiasca o fabrica de bitum in Romania, in contextul in care tara noastra importa acest material. „As vrea sa le fac o sugestie colegilor de la KazMunaiGas. Construim foarte mult in Romania, construim drumuri, construim…

- Fondul de Investiții in Energie Kazah-Roman (FIEKR) incepe construcția centralei de cogenerare de pe platforma Petromidia, o investiție de circa 148 milioane USD. Termenul estimat pentru punerea in funcțiune a noii centrale este finele lunii iulie 2023. „Este un pas important in consolidarea și dezvoltarea…

- Eveniment de maxima importanta la Rompetrol Rafinare Fondul de Investitii in Energia Kazah Roman incepe constructia centralei de cogenerare pe platforma Petromidia, o investitie dr circa 148 milioane de dolari. Termenul estimat pentru punerea in functiune a noii centrale este finele lunii iulie 2023.…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, anunta ca proiectul-pilot al centralei pe gaz si hidrogen de la Halanga a fost acceptat de catre Comisia Europeana din punctul de vedere al conceptului, el afirmand ca terenul pe care va fi ridicata centrala a fost cumparat si se lucreaza la studiul de fezabilitate.…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a avut, in cursul zilei de miercuri, o intalnire cu reprezentanții sindicatelor din cadrul Complexului Energetic Oltenia. La intalnire au participat și membrii conducerii executive a CEO, precum și deputații de Gorj Dan Vilceanu și Gheorghe Pecingina. In cadrul intalnirii…

- ANRE a aprobat pentru operatorul de transport și sistem și operatorii de distribuție a energiei electrice concesionari, pentru anul 2021, investiții totale de cel puțin 1.684 milioane lei. Lucrarile de investiții au ca scop imbunatatirea indicatorilor de performanta a serviciului, a siguranței in funcționare,…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a susținut marți, 23 martie, o declarație de presa: ”Au inteles ca problema circuitului nuclear in Romania trebuie rezolvata si o vom rezolva si suntem aproape de finalizare, ca mina de la Crucea practic este epuizata si va intra intr-un proces de inchidere de mina.…