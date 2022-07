Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI) incepe inregistrarea sistematica a proprietatilor in evidentele de cadastru si carte funciara in 228 de comune, din 36 de judete. Lucrarile se desfasoara in cadrul Programului national de cadastru si carte funciara (PNCCF) si sunt gratuite pentru cetateni. ANCPI, institutie aflata in subordinea Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice […] The post Incep lucrarile de cadastru cu fonduri europene in 228 de comune appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .